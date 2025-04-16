شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز تجميل شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة قرر الغلق الإداري لمركز تجميل يحمل اسم "dao derma" لمؤسسته شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، لحين تلافى المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر والتراخيص بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأوضح المصدر، أن قرار الإغلاق الإداري حمل رقم "299 - بتاريخ 15 أبريل 2025" للمركز المتواجد بالقاهرة الجديدة، ضمن توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، وتحرير محضر بالمخالفات المتعلقة بالتراخيص.

وقال المصدر، أن الغلق الإدارى جاء بسبب مشاكل فى تراخيص العيادات بالاضافة إلى عدم اتباع اجراءات مكافحة العدوى .