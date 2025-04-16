شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير مارمينا مريوط غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يترأس غدًا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي مريوط، وذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وخلال الصلوات، يقوم البابا تواضروس بصلاة طقس اللقان وغسل أرجل الرهبان والأساقفة، مثلما فعل السيد المسيح في هذا اليوم، إذ غسل أرجل التلاميذ قبل العشاء الأخير وتأسيس سر التناول.

ويعتبر خميس العهد أحد الأعياد السيدية الصغرى، والذي يُعد محطة مركزية في أحداث أسبوع الآلام، إذ يحيي الأقباط ذكرى تأسيس السيد المسيح لسر التناول (الإفخارستيا)، بتقديم جسده ودمه لتلاميذه، وذلك قبل ساعات من صلبه بحسب الإيمان المسيحي.

ويُطلق على هذا العيد اسم "خميس العهد" نسبة إلى العهد الجديد بدم المسيح، الذي حل محل العهد القديم، ويؤمن الأقباط بأن هذا الحدث لم يكن لحظة تاريخية فقط، بل فعل روحي دائم يُجدد العلاقة بين الإنسان والله.

وفي الكنائس الأرثوذكسية كافة، يُقام القداس الإلهي صباحًا، كما تُرفع صلوات خاصة ومُطولة تتضمن قراءات من الأناجيل الأربعة، وتُتلى ألحان مميزة تخص المناسبة، وتُقام طقوس غسل الأرجل (اللقان) تذكارًا لما فعله المسيح مع تلاميذه.