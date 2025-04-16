شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 4 درجات.. تغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة غدا وأجواء حارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من غدا الخميس 17 أبريل تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى تتراوح من (32:28 ) درجة، والسواحل الشمالية من (29:25 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 38:36) درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.