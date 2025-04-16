شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف فعاليات أكبر لوحة مرسومة فى العالم 2025 بمشاركة يابانية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر فعاليات أكبر لوحة مرسومة فى العالم لعام 2025، في مشروع فنى وثقافى ضخم تنظمه جمعية "هوية الأرض"، وهى إحدى جمعيات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح فى اليابان، وذلك برعاية السفارة اليابانية فى القاهرة، والسفارة المصرية فى طوكيو، وبمشاركة مؤسسة اليابان، وهيئة التعاون الفنى اليابانية (جايكا)، إلى جانب وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس فريق العمل المصري المشرف على المسابقة والملحق الثقافي المصري السابق في اليابان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه يشارك في هذا الحدث الفني طلاب المدارس المصرية اليابانية، حيث يقومون برسم لوحات على قطع قماش بمقاسات 5×5 أمتار، يتم جمعها لاحقًا لعرضها في إطار موحد، لتكوين أكبر لوحة فنية في العالم.

وأضاف أنه من المقرر اختيار عنوان موحد لهذه اللوحة ليعكس الحضارة المصرية، والثقافة المشتركة بين مصر واليابان، ويواكب التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية، وشح المياه، كما تخطط الجهات المنظمة لإقامة الفعاليات في أماكن تراثية وحضارية متميزة في مصر.

وأوضح أن الفعاليات ستنطلق غدا الخميس، باحتفالية تدشين تقام في إحدى المدارس المصرية اليابانية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور ممثلين عن الجهات الراعية من الجانبين المصري والياباني، وتتضمن الاحتفالية فقرة فنية تقدمها مغنية الأوبرا المصرية الفرنسية فرح الديباني.

وعقب حفل التدشين، يتوجه فريق العمل المنظم للمسابقة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، للتحضير لإقامة الفعاليات الرسمية للمسابقة التي من المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر 2025.