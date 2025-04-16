شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: متابعة المناسيب والتصرفات بنهر النيل والترع الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات ، والإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات .

وشدد سويلم على سرعة نهو كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر إبريل الحالى لتصبح الترع جاهزة لإمرار التصرفات المائية المطلوبة للرى والشرب بمختلف المواقع ، مع استمرار التنسيق بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة بالمحافظات لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان تكامل مجهودات الوزارة فى تطهير الترع مع قيام المنتفعين بتنفيذ الدور المنوط بهم وهو تطهير المساقى الخصوصية ، بالشكل الذى يضمن إيصال المياه بسهولة من الترع إلى الأراضى الزراعية عبر المساقى الخصوصية .

وأكد سويلم على ضرورة استمرار المتابعة من الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات بنهر النيل والترع الرئيسية والنقاط الفاصلة بين الإدارات العامة للرى لضمان توفير المناسيب والتصرفات الكافية للإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين أو لتصرفات محطات مياه الشرب بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، مع ضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة .

وشدد على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة المحليات للتنبيه علي المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر داخل القطاع المائي لنهر النيل وفرعيه بإحتمالية غمر هذه المناطق بالمياه باعتبارها جزء أصيل من مجرى نهر النيل .

