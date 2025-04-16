شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء فى الإسماعيلية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بجولة تفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الاسماعيلية، ثم يحضر احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال إحتفالية “يوم التفوق” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية

تتضمن فعاليات الإحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.