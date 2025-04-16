شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يُطلق خطة استثمارية بعائد مليار و300 مليون جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرسال، الأمين العام لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن إطلاق خطة تنظيمية استثمارية ذات صبغة اقتصادية، تُدر عوائد مالية أولية تُقدر بمليار وثلاثمائة مليون جنيه، بهدف تعظيم الموارد المالية للنقابة، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح مرسال، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة يستغرق نحو 4 سنوات وتعتمد فى نصها على استغلال أصول الاتحاد العام بما يتناسب وموقعها الجغرافى والتاريخى وطبقا للإمكانيات المتاحة، وعلى رأسها قرية الأحلام والجامعة العمالية وفروعها الحادية عشر المنتشرة على مستوى الجمهورية على قوائم تعظيم القيمة المضافة لهما.

وأشار أمين اتحاد العمال، أن تلك الخطة تأتى في إطار سعي مجلس الاتحاد المستمر لتوفير فرص دعم مالية جديدة للاتحاد، من خلال خطة شاملة لاستثمار أصول الاتحاد بشكل يضمن الاستفادة القصوى من الممتلكات التي يمتلكها الاتحاد، بهدف تنمية موارد الاتحاد وتحقيق عوائد مالية مستدامة، مما يساهم في تعزيز قدرة الاتحاد على دعم العمال وتحقيق أهدافه الاجتماعية.