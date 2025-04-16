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الأمن يعيد طفل المنصورية المتغيب من 8 أيام إلى أسرته

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القاهرة - سامية سيد - كتب بهجت أبو ضيف

الأربعاء، 16 أبريل 2025 08:16 ص

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على الطفل أنس إبراهيم كشك، بعد اختفاءه لمدة 8 أيام عقب خروجه من منزله في منطقة المنصورية بمنشأة القناطر، وتم إعادته إلى أسرته سالما، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تغيب طفل يدعى أنس إبراهيم علي كشك يبلغ من العمر 12 سنة يقيم بمنطقة المنصورية، وذكر والده أن إبنه تغيب في ظروف غامضة، عقب خروجه من مسكنه.

بدأ رجال المباحث في تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، واستمرت جهود أجهزة الأمن 8 أيام،  حتى تم العثور عليه وإعادته لأسرته، وسط فرحة عارمة بين أهالي منطقة المنصورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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