شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 16-4-2025.. شبورة صباحا وأجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.