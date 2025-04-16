شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف من تدشين مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعى بالتعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إتاحة التقدم لإنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعيلا في القطاع الأكاديمي والبحثى.

ويهدف مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعى إلى:-

1- تعزيز موقع مصر في طليعة الدول المتقدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول

2- ضمان تحقيق فوائده في الأوساط الأكاديمية، مع الحد من المخاطر المحتملة

3- سيختص المركز بدعم الأبحاث في مجال سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي

4- إنشاء قاعدة بيانات للباحثين المصريين المتخصصين

5- تقديم استشارات وتدريبات متخصصة

6- تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات العالمية ذات الصلة

7- سيتولى المركز تسجيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر المستخدمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والترويج لمعايير وممارسات السلامة في هذا المجال.

8- يهدف المركز إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد من خلال إطلاق برامج تدريبية وورش عمل

9- المشاركة في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي

10- وتعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية وشركاء الصناعة ومنظمات المجتمع المدني لضمان تكامل الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال.