شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات تطالب بإنشاء مرصد لإصابات العمل باستراتيجية السلامة والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد أبوالعباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، الشكر والتقدير إلى القائمين على إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك تقديرًا لجهودهم واستجابتهم البناءة لمقترحات النقابة، والتي تم إدراجها ضمن التوصيات النهائية للملف.

وأوضح العباس، أن المقترحات التى تقدمت بها النقابة جاءت انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية ودورها في حماية حقوق العاملين وتطوير بيئة العمل، مشيرة إلى أن تلك المقترحات تناولت محاور رئيسية لتعزيز منظومة السلامة المهنية، أبرزها:

1) ربط الالتزام بالسلامة المهنية بالحوافز.

2) تفعيل التحول الرقمي في منظومة التفتيش والسلامة.

3) توسيع مفهوم السلامة ليشمل العامل أثناء التنقل.

4) وضع آلية لحماية العمالة غير المنتظمة.

5) تفعيل دور النقابات العمالية في لجان السلامة.

6) إدماج البعد النفسي والاجتماعي في سياسات السلامة.

7) إنشاء مرصد وطني لرصد إصابات وحوادث العمل.

وشددت النقابة على استمرارها في أداء دورها النقابي بصدق وأمانة، ومواصلة العمل من أجل تطوير واقع العمل وتعزيز بيئة مهنية آمنة تضمن كرامة العامل وتحقق العدالة في مواقع العمل.