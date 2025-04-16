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الحماية المدنية تكشف أسباب حرائق المخازن.. أبرزها الإهمال والتخزين الخاطئ

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الحماية المدنية تكشف أسباب حرائق المخازن.. أبرزها الإهمال والتخزين الخاطئ

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 16 أبريل 2025 03:30 ص

حددت إدارة الحماية المدنية مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن، وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية، نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية، بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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