شكرا لقرائتكم خبر عن رمز للتواضع والتطهير والبركة.. تعرف على طقس اللقان فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر طقس اللقان أحد الطقوس المهمة والمميزة فى الكنيسة، خاصة في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية الشرقية، ويُقام هذا الطقس فى مناسبات خاصة، أبرزها يوم خميس العهد فى أسبوع الآلام، ويحمل رمزية عميقة مستمدة من الكتاب المقدس وتقليد الكنيسة.

وتعتبر كلمة "لقان" مشتقة من الكلمة اليونانية "λειψανοθήκη" (ليبسانوثيكي)، والتى تعنى "وعاء لحفظ البقايا المقدسة"، ولكنها أصبحت تُستخدم للإشارة إلى الوعاء الذى تُغسل فيه الأرجل خلال الطقس، ويتضمن طقس اللقان صلاة خاصة وتلاوات من الكتاب المقدس، ويقوم فيها الكاهن أو الأسقف بغسل أرجل عدد من المؤمنين، اقتداءً بفعل السيد المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه في العشاء الأخير

أنواع طقس اللقان:

يوجد نوعان رئيسيان من طقس اللقان في الكنيسة:

لقان خميس العهد

هذا هو اللقان الأكثر شيوعًا وأهمية، ويُقام في القداس الإلهي أو بعده مباشرة في يوم خميس العهد، ويُعتبر إحياءً مباشرًا لفعل السيد المسيح وتأكيدًا على وصيته بالمحبة والتواضع والخدمة المتبادلة، ويقوم الكاهن أو الأسقف بغسل أرجل عدد من الرجال (عادةً 12 يمثلون التلاميذ)، وتجفيفها، وتقبيلها، وتتخلل الطقس قراءات من إنجيل يوحنا (الإصحاح 13) وترانيم وصلوات خاصة بالمناسبة.

لقان عيد الغطاس

ويُقام هذا اللقان عشية عيد الغطاس المبارك أو فى يوم العيد نفسه، ويهدف إلى تبريك المياه، تذكيرًا بمعمودية السيد المسيح فى نهر الأردن وتطهير العالم بالماء والروح، ويتضمن الطقس صلوات خاصة لتبريك المياه، ونفخًا في الماء على شكل صليب، وإضافة زيت الميرون المقدس (في بعض التقاليد).

وفي بعض الكنائس، يقوم الكاهن برش المؤمنين بالمياه المباركة أو شربها كعلامة للتطهير والبركة، ويُعرف هذا الطقس أحيانًا باسم "صلاة تقديس المياه".

رموز طقس اللقان

ويحمل طقس اللقان رموزًا ودلالات عميقة يأتي أهمها التواضع والخدمة ويتمثل ذلك فى غسل الأرجل الذى يجسد تواضع السيد المسيح، الذي هو المعلم انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويدعو هذا الفعل المؤمنين إلى التواضع وخدمة بعضهم البعض بمحبة.

المحبة الأخوية

ويذكر الطقس بوصية المسيح الجديدة "أن تحبوا بعضكم بعضًا. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا" وغسل الأرجل هو تعبير عملي عن هذه المحبة.

التطهير والغفران

وفى سياق خميس العهد، يرمز غسل الأرجل أيضًا إلى التطهير الروحي والصفح عن الخطايا، استعدادًا للتناول من الأسرار المقدسة، ويرمز تبريك المياه إلى تكريس الخليقة وتطهيرها بظهور المسيح ونزول الروح القدس عليه، المياه المباركة تحمل بركة إلهية للمؤمني، ومن خلال المشاركة فى طقس اللقان، يدخل المؤمنون في شركة أعمق مع حياة المسيح وتضحياته وتعاليمه.