شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الامتحان.. لطلبة ثالثة إعدادى والدبلومات الفرصة متاحة لتسجل بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفرصة ما زالت متاحة لطلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الفنية لطلبة الدبلومات للعام الدراسى 2025، وأيضا الصفين الأول والثانى الثانوى العام لتسجيل بيانات التقدم للامتحانات، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى لتحديث البيانات Https://moe-register.emis.gov.eg

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2025، وفق نظام البوكليت، حيث أعلنت المديريات التعليمية عن وضع ضوابط فنية بكراسة البوكليت من بينها الأكواد حتى يتم التوصل إلى من يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

وأكدت أن نظام البوكليت سوف يسهل على الطلاب وقت الامتحان، حيث كان في النظام التقليدي "ورقة أسئلة وورقة إجابة" يقوم الطالب بنقل الأسئلة في كراسة الإجابة ولكن في البوكليت سوف يقوم الطالب بكتابة بياناته في المكان المخصص لذلك بكراسة البوكليت، ثم يبدأ في الإجابة مباشرة، كما أن الطالب يستطيع أن يبدأ بالإجابة عن أي سؤال يرى به سهولة دون أن تحدث أخطاء أو لخبطة مقارنة بالنظام القديم.