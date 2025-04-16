شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة ترفع عدد لجان الكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة لـ531 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص ومناظرة أكثر من 35 ألف مواطن تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك خلال الفترة الأخيرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوى الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل فى المجتمع.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة فى مختلف المحافظات.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر فى طرف أو أكثر، الشلل الرباعى أو الدماغى، ضمور العضلات، شلل الأطفال فى أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.