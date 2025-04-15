شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل مخالفات بناء بـ6 عقارات بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة فى 6 عقارات بالمقطم أرقام 5567، و5568، و5 بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و 103، و111 و 114 تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى، وجارى حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور.

وفى السياق، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة .