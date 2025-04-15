شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: مصابون فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، عن وقوع مصابون فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ومن جهتها قالت شرطة مدينة دالاس الأمريكية، إنها استجابت لبلاغ بشأن حادث إطلاق نار فى مدرسة بولاية تكساس.