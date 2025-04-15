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وسائل إعلام أمريكية: مصابون فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس

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وسائل إعلام أمريكية: مصابون فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:44 م

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، عن وقوع مصابون فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

ومن جهتها قالت شرطة مدينة دالاس الأمريكية، إنها استجابت لبلاغ بشأن حادث إطلاق نار فى مدرسة بولاية تكساس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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