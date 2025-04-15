شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قمة مصرية - كويتية فى قصر بيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها"قمة مصرية - كويتية فى قصر بيان.. الرئيس السيسى وأمير الكويت يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة.. الرئيس والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكدان دعم خطة إعادة إعمار غزة.. السيسى: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى مع الكويت.. وأمير الكويت يؤكد: زيارة الرئيس تعكس عمق العلاقات المتميزة

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