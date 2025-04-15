شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح تفاصيل تعدى مدير مدرسة على طالب بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل تعدى مدير مدرسة على طالب بمحافظة كفر الشيخ، حيث أوضحت الوزارة التالى:

تم انتقال مديرة الإدارة التعليمية ببلطيم وبرفقتها لجنة من المتابعة و أمن الإدارة الى مدرسة الربع الإعدادية المشتركة فورا وتبين ما يلي:

الواقعة حدثت خارج سور المدرسة، حيث اعتدى مدير المدرسة على الطالب بالضرب، وأحدث به إصابات (جرح خلف الاذن) واصطحبه إلى داخل المدرسة واحتجزه بمكتب المدير.

تم تسليم الطالب المذكور للشرطة بناء على بلاغ من مدير المدرسة محمد شوقي العباسي.

انتقلت مدير الإدارة التعليمية ببلطيم إلى قسم الشرطة لإنهاء احتجاز الطالب، وتسليمه الى ولي أمره وجاري اتحاذ اللازم معه وفقا للائحة الانضباط المدرسي، وبناءا على تعليمات مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تم استبعاد مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق معه، وتم إحالة الواقعة بكل تفاصيلها للتحقيق في الشئون القانونية.