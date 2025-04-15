شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات هامة من الزراعة لمزارعى القطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية لـ محصول القطن والتي يجب على المزارعين مراعاتها، خلال شهر أبريل.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:

1- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش .

2- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف.

3- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة وإذا كانت الزراعة بعد أرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع.

4-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد.

5- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة.

6- يختلف مقرر السماد الأزوتى تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع ،إضافة السماد الآزوتى بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى والثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.