شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسى توضح روشتة وكلمات نفسية بين الأزواج لتخفيف الضغوط (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة شيماء عرفة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن تحميل طرف واحد فى العلاقة – سواء كان الزوج أو الزوجة – كامل مسؤوليات البيت والأسرة، بيخلق ضغط نفسى هائل، وغالبًا ما بينعكس على الأطفال فى شكل توتر، عصبية، أو اضطرابات سلوكية.

وقالت أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "الضغط ده بيتحول لطاقة سلبية جوة البيت، واللى بيحس بيه مش بس الزوجين، لكن كمان الأولاد، وعلشان نكسر الحلقة دى، لازم يكون فى تواصل فعال بين الطرفين".

وأوضحت أن من أهم خطوات التواصل الفعّال، أن الزوجين يقعدوا مع بعض فى مكان هادى، على نفس المستوى، من غير ما حد يكون أعلى من التانى، ويتكلموا بوضوح وهدوء، مضيفة: "أنا دايمًا بنصح أى زوجة أو زوج، لما تيجى تتكلم عن مشكلة، لازم تبدأ بوصف الحدث من غير أحكام، وتعبّر عن مشاعرها، وتوضح احتياجاتها من غير ما تلوم أو تنتقد، مثلًا: لما اتأخرت من الشغل وأنا كنت محتاجة حد يساعدنى مع المدرس، أنا حسيت بتوتر وضغط لأنى حاسة أن عليا مسؤولية كبيرة لوحدي".

وتابعت: "يعنى بدل ما أقول: ما تتأخرش، أقول: ممكن ترجع من الشغل ربع ساعة بدري؟ بدل ما أقول: ما تطفيش النور، أقول: سيب النور منور وإنت خارج، الجمل دى بتفرق فى استقباله للطلب وبتقلل رد الفعل الدفاعي".

وأضافت: "لما الست تقول لجوزها: أنا ممتنة لدعمك، أو تذكر له 3 مميزات فيه بجد، مش مجاملة، ده بيخلى الطرف التانى حاسس إنه مقدَّر، حتى اللمسة البسيطة أو جملة (أنا بحبك) بتفرز أوكسيتوسين، هرمون الحب والارتباط، وبتقرب المسافات بينهم".

ووجهت رسالة للرجال: "زوجتك مش غسالة ولا دكتورة ولا شيف.. هى إنسانة، محتاجة دعم وتقدير وشريك، دورك مش مجرد ماكينة فلوس، الأطفال بيتربوا بالمشاهدة، مش بالكلام، لو شافوك بتصلى، هيصلوا، لو شافوك بتحترم، هيحترموا. وجودك كقدوة هو أهم دور فى تربيتهم".

واختتمت: "لو كل أب وأم شاركوا ولو بحاجة واحدة إيجابية بس فى الأسبوع، بيتهم هيبقى أهدى، نفسيتهم أحسن، وولادهم أسعد".