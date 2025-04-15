شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 6 غارات أمريكية على مواقع تابعة للحوثيين فى جزيرة كمران والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل له قبل قليل، عن وقوع 6 غارات أمريكية على مواقع تابعة للحوثيين في جزيرة كمران على البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) قد ذكرت أن غارات أمريكية استهدفت منطقتي الجحف والقدير بمحافظة الجوف شمالي اليمن.