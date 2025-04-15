شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: نبيع الوحدات بسعر التكلفة وقيمة الدعم تتجاوز 60% والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن إعلان 400 ألف وحدة سكنية يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشددة على أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وأشارت مي عبد الحميد، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، إلى أن تفاصيل طرح الـ101 وحدة سكنية من الطرح الجديد سيتم إعلانها في كراسة الشروط للمتقدمين على موقع الإسكان، مؤكدة أن الطرح لهذه الوحدات سيكون على مرة واحدة وسيكون مقتصر على المستبعدين من سكن لكل المصريين 5.

وتابعت: "ممكن يكون في اختلاف في الشروط والتسعير فقط فيما يخص 101 ألف وحدة من المشروع والعميل يطلع على الشروط وبعدها يقدم على الوحدة دون تفاصيل الإعلان السابق"، لافتة إلى عملهم على إشراك القطاع الخاص فى طرح الوحدات السكنية التي تطرح لمتوسطي الدخل، ولكن لم يحالفهم الحظ حتى الآن لعدم عمل القطاع الخاص على هذه المشروعات.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن هناك 5 صور دعم لشقق الإسكان الاجتماعي وقيمة الدعم تتجاوز الـ60 أو 70% حال شراءها من القطاع الخاص، قائلة: "القطاع الخاص لا يعمل في شقق محدودي الدخل نظرا لفروق سعرية كبيرة وبنبيع الوحدة بسعر التكلفة قابل للزيادة بحدود 10% وتكلفة المرافق لا نحملها للوحدة والانتفاع بقطعة الأرض وصور الدعم نكتبها في عقد التمويل العقاري عشان المواطن يعرف حجم الدعم الذي تعطيه له الدولة".