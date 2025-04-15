شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تثمن دعم دولة الكويت ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام (اليونسكو) والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مشترك مصرى كويتى، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، حيث أشار البيان، إلى أنه "انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه".

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العنانى، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنًا مهمًا لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.