شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عن عزمها تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مشترك مصرى كويتى، بمناسبة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، حيث أشار البيان، إلى أنه "انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 ابريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه".

وعقدا الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومى العربى باعتباره كلًا لا يتجزأ.



وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.



وأثنى الجانب المصرى على النهضة التى تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقًا لرؤية الكويت 2035، كما عبر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن بالغ الشكر للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علمًا بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التى عقدت فى سبتمبر 2024 فى القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى الارتقاء بمسار التعاون المشترك فى مختلف المجالات.



كما أشاد الجانب الكويتى بالطفرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك بالجهود المبذولة فى إطار تحسين المناخ الاستثمارى وفقًا لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين فى جمهورية مصر العربية.



واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتى عن عزمه تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة فى مصر فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى والقطاع المصرفى والصناعات الدوائية.



كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثمارى المصري/ الخليجى خلال هذا العام، مؤكدًا اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة فى أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصرى والخليجى، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصرى إلى القاهرة يومى 23 و24 أبريل 2025.