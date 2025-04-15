شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الوحدات المطروحة لمحدودى ومتوسطى الدخل تشمل 15 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على طرح الوزارة لوحدات سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن تحركات الدولة، تقى المواطنين الكثير من المشكلات المتعلقة بالمسكن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذى يذاع على قناة الحياة: "الطرح الضخم لهذه الوحدات السكنية بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضم 400 ألف وحدة سكنية، وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من أصل 5 مراحل، وتضم 35 ألف وحدة سكنية".

وتابع: "خلال شهر يوليو المقبل، سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وتشهد طرح 60 ألف وحدة، وفى شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن 59 ألف و600 وحدة سكنية، وسيكون هناك سنة كاملة من الطرح الكامل".

وقال إن الطرح سيكون فى العديد من المدن لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن ما تم طرحه اليوم من وحدات سكنية، سيكون داخل 15 مدينة جديدة، ما بين شرق القاهرة وغرب الجيزة وغرب بحرى و7 مدن فى الصعيد.