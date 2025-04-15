شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جولة الرئيس السيسى الخليجية لكل من قطر والكويت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى أرض الوطن بعد جولة خليجية استغرقت 3 أيام شملت دولتي قطر والكويت.

والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما عقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وزار السيد الرئيس، الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، والتى تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

والتقى السيد الرئيس السيسى في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.