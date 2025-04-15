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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية ببنى سويف

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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية ببنى سويف

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:35 م

لقي 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة حتفهم ، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببنى سويف.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (" 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة " سبق إتهامهم فى 29 جناية ما بين "مخدرات ، خطف ، هتك عرض ، مقاومة سلطات ، سرقة بالإكراه ، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبط وإحضارهم فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى ، تعدى وإطلاق أعيرة نارية" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بنطاق بنى سويف حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم بحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 8 كيلو جرام تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه – 6 قطع أسلحة نارية متنوعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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