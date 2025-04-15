شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالي يشيد بسوق الاستثمار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني بالسوق المصرية وأهميتها، وذلك عقب افتتاح مصنع جديد لمجموعة صناعية إيطالية في مدينة العاشر من رمضان، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال كواروني، خلال الافتتاح: "مع افتتاح مصنعها الإنتاجي الجديد في مدينة العاشر من رمضان، تثبت مجموعة مابي إيمانها بالسوق المصرية وأهميتها".

وأشار كواروني إلى أن مصر "دولة تبني 29 مدينة في نفس الوقت، وهي دولة استثمرت الكثير في السنوات الأخيرة في تعزيز بنيتها التحتية، وهي دولة لم تخش أبدا التفكير الكبير، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة".

وبحسب السفير، فإن مصنع الإنتاج الجديد للمجموعة الصناعة "لديه القدرة على النمو، والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، بما يتماشى مع اتجاه السوق المصرية".

وقال كواروني: "كسفارة، فإن هذه الأنواع من الاستثمارات هي بالضبط ما نحاول تسهيله ودعمه"، مذكرا بأن "المجموعة الصناعية الإيطالية قامت بالفعل باستثمارات أخرى في مصر على مر السنين وتشارك في مشاريع مهمة للغاية في البلاد، مثل بناء العاصمة الجديدة أو بناء العاصمة السياحية العلمين".

وأضاف كواروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر "شريك مهم للغاية للسفارة وللشركات التي ترغب في الاستثمار"، مؤكدًا "نؤمن بشدة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر".