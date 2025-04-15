شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلوم الصحية: ندعم خطوات "صحة النواب" لتعديل قانون كادر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، دعمها للخطوة الجديدة التي اتخذها الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجيه خطاب إلى المستشار حنفي جبالي، مطالبا بالتوجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم منه مع 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

يأتي ذلك لارتباط القانون بفئة كبيرة من أعضاء الفريق الصحي، ونظرا للمناشدة المتكررة بشأن تلك التعديلات، والتي لها تأثير مباشر على تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل للعاملين من أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية، وبما يسهم في تحقيق تطلعات هذه الفئات، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

قال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة تطالب المستشار حنفي جبالي، بسرعة مناقشة القانون، وإجراء التعديلات المطلوبة، تمهيدا لتطبيق القانون، واستعادة الحقوق، حيث جاء ذلك بعد جهود كبيرة من النقابة، استمرت السنوات الماضية، بدءا من المطالبة بضرورة تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى القانون، حيث أن ذلك حق أصيل لهم، لأنهم ليسوا فئات مستحدثة، ولكنهم التطور الطبيعي لفئة الفنيين الصحيين الموجودين فعلا في القانون، فهم حملة البكالوريوس في نفس تخصص عملهم، كما أنهم لم يتركوا عملهم، ويواصلون العمل به، ولكنهم رغبوا في تطوير مستوياتهم التعليمية، بعد أن سمحت لهم الدولة باستكمال تعليمهم، بإنشاء كليات ومعاهد عليا للعلوم الصحية، من أجل الارتقاء بمهنهم ووظائفهم.

جاهدت النقابة طوال سنوات من أجل إجراء هذه التعديلات، ونسقت مع البرلمان، ووزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم و60 نائبا بطلب تعديل القانون، درءا للظلم الواقع على فئات العلوم الصحية، والانتقاص من حقوقهم المالية، والوظيفية، وتقدمت النقابة بمخاطبات عديدة لرئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ولجنة الصحة، طالبة التعديل، وشاركت في عدة اجتماعات بالبرلمان، ضمت نواب لجنة الصحة ووزارة الصحة، لإبداء رأيها في التعديلات المقترحة، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها.



