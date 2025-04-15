شكرا لقرائتكم خبر عن لتلبية مطالب أهالى دوائرهم.. وزير الأوقاف يستقبل عددًا من النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من أعضاء مجلس النواب الموقر، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع نواب البرلمان من خلال عقد لقاء دورى للاستماع إلى مطالب أهالي دوائرهم وغيرهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بكل ما في الوسع والإمكان.

وقد رحّب الوزير في مستهل اللقاء بالنواب، مؤكدًا حرصه على هذا اللقاء الدوري الذي يُعَدُّ منصة للاستماع إلى طلبات النواب، بوصفهم صوت الشعب المصري من أبناء دوائرهم بمختلف المحافظات، بما يعزز السعي المشترك نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق رضاهم، وتلبية احتياجاتهم.

كما أكد الوزير على أهمية وسرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، ودراستها من خلال المختصين، والعمل على تنفيذ حلول مناسبة وسريعة وناجزة لها.

وقد أشاد النواب خلال اللقاء بالاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الأوقاف في عملها الدعوي، والمنهجية الإدارية التي تسير عليها الوزارة، والتي انعكست بوضوح في السعي الدائم لإنجاز العمل، والرد على طلبات المواطنين، ودراستها في أسرع وقت ممكن.