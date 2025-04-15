شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الرقابة الصحية والشراء الموحد لبحث التعاون لدعم جودة الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع موسع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بما يحقق التكامل بين نظم الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وآليات التوريد والتكنولوجيا الطبية، بهدف ضمان جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المؤسسى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحى المصرى، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال الرعاية الصحية الشاملة

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على دعم وتطوير المنشآت الصحية لتكون مجهزة وفقا لأفضل الإمكانيات والمواصفات العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وذلك من خلال إطار مؤسسى يهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات والإجراءات، بما يعزز من فاعلية المنظومة الصحية ويسرع خطوات الوصول إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة

وأوضح د.أحمد طه، ضرورة دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومى فى القطاع الصحى، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة الطبية، وتطبيق سياسات شراء مبنية على احتياجات فعلية ومعايير جودة دقيقة

وأشاد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الحيوى الذى تقوم به هيئة الشراء الموحد فى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتى فى إطار تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحى متكامل يرتكز على معايير جودة وطنية معتمدة دوليا

ومن جانبه، رحب د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهذا التعاون المثمر، مؤكدا أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم فى دعم عمليات الشراء المؤسسى، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية

وأكد د.هشام ستيت على أهمية تعزيز مفاهيم اقتصاديات الصحة بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويدعم استدامة التمويل الصحى فى إطار خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي.

شارك بالاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى، د.هشام بدر، د.عمرو جاد، نائبا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، عميد مهندس/ أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، عقيد مهندس/ محمد إبراهيم عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، د.فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د.أم كلثوم السيد بدوى، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى ودعم اتخاذ القرار

كما حضر من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.سيد العقدة، ود.وائل الدرندلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.رانيا مدحت،مدير عام المكتب الفنى، د.لمياء بركات، مسئول المركز الإعلامى، د.محمد الطحاوى، مدير الاتصال السياسى، د.مروة عيسوى، عضو لجنة معايير دليل التجهيزات الطبية للمنشآت الصحية.