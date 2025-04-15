شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسى المجلس القومى للطفولة تُكرم سفراء الطفولة من أبناء شهداء ومصابى الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم عددٍ من سفراء الطفولة من أبناء الشهداء ومصابي وزارة الداخلية، فى فعالية تضمنت عدد من الفقرات الترفيهية بمقر المجلس.

ورحبت رئيسة المجلس بالأطفال، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدا فى تقديم الشكر والعرفان لمن ضحوا بأنفسهم فداءً لهذا الوطن، والذين جسدوا لنا معانى وقيم الوفاء، مؤكدة على الدعم المستمر لهم وأن تكريم اليوم هو تخليدا لسيرة ذويهم فهم موضع فخر وإعزاز.

وخلال اللقاء استعرضت "السنباطي" الدور الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل حماية ورعاية الأطفال من خلال "التعليم، والتشريع، والتنمية، والترفيه، والتوعية، والتدريب، والتنسيق"، بالإضافة إلى المبادرات التى يتم تنفيذها من أجل تمكين الطفل كمبادرة #بأمان من أجل حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، ومبادرة تمكين الفتيات دوَى والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، فضلا عن المشاركة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدة على أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة بإنفاذ حقوق الطفل.

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها وشكرها لوزارة الداخلية لجهودها ولدورها المجتمعى والإنسانى تجاه فئات المجتمع ولاسيما الأطفال، مشيدة بسرعة تحرك وزارة الداخلية لبلاغات نجدة الطفل والتنسيق الدائم والمثمر بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية.

كما استقبلت الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس القومى للطفولة والامومة، الأطفال ورحبت بهم، وأكدت لهم على أنهم من حقهم أن يفتخروا بتضحيات آبائهم التى سطرها التاريخ بأحرف من ذهب فى سجلات الوطن، مشيرة إلى أن المجلس القومى للطفولة والامومة سيظل داعم لهم فى مسيرتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح الدائم.

ومن جانبه ثمن المقدم مصطفى قورة ممثل وزارة الداخلية دور المجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل حماية ورعاية الطفل والأم، ودوره التوعوى للوقاية من المخاطر التى يتعرض لها الطفل، وتوجه بالشكر إلى الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لحرصها على تنظيم هذه الفعالية، معربا عن تطلعاته فى زيادة أوجه التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية فى عدد من الأنشطة والفعاليات.

ومن جانبه أكد الدكتور نور أسامة عضو مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن تكريم المجلس اليوم لأبناء المصابين والشهداء هى لفتة إنسانية وتقديرا من المجلس لشهداء مصر المخلصين من ضباط الشرطة البواسل الذين ضحوا بحياتهم لرفعة الوطن، فهم حماة الوطن وعلينا جميعا تخليد ذكراهم بقلوبنا وعقولنا وفى سجلات التاريخ.

كما وجه السيد عمر حجازى عضو مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للأطفال الحضور وأسرهم معربا عن بالغ سعادته بتواجده اليوم مع عدد من سفراء الطفولة من أبناء الشهداء ومصابى الشرطة، فهم إشراقة الأمل، وحثهم على ضرورة استكمال مسيرة أبائهم وأسرهم من أجل تواصل ملحمة العطاء لهذا الوطن.

وفى ختام الفعالية أهدت الدكتورة سحر السنباطى الأطفال سفراء الطفولة بعض الهدايا العينية، كما أهدت السيد المقدم مصطفى قورة درع المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتم اصطحاب الأطفال لزيارة خط نجدة الطفل 16000 للتعرف على الخدمات المقدمة من خلاله وآليات عمله.