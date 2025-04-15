شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بسرعة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لمدير لمديرية التربية والتعليم بالمحافظات بشأن سرعة تسليم استمارات التقدم لطلبة الدبلوم لعام 2024-2025 قبل بدء امتحانات نهاية العام، موضحة أنه نظرًا لقرب بدء امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام تهيب اللجنة بسيادتكم ضرورة التنبيه المشدد على المدارس الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث والتعليم المزدوج والخمس سنوات (عام - ومهني) التابعة لمديرتكم بسرعة تسليم استمارات التقدم لطلبة الدبلوم لعام 2024-2025 في موعد غايته أسبوعا من تاريخه، واللجنة اذ تخلى مسئوليتها تجاه التأخير في تسليم الاستمارات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات 29 مايو المقبل.