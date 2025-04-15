شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة الاتحاد الأوروبى لدعم التحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرىالثلاثاء، 15 أبريل 2025 01:54 م
واستعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق والذي يهدف القرار إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
وأشار السويدي إلي المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.
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