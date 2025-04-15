شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تمنح باحثة درجة الدكتوراه توفيت قبل أشهر من مناقشتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة الازهر درجة الدكتوراه، لباحثة توفيت قبل مناقشة رسالتها بعدة أشهر في حضور زوجها وأودلادها، اليوم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، في حضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والذى أكد أن قرار مجلس الجامعة بمنح الراحلة درجة الدكتوراه لأنها أتمت رسالتها ويعد هذا من باب حفظ الحقوق الملكية، والراحلة هانم محمود أبو اليزيد (المدرس المساعد بقسم اللغويات)، والتي توفيت في نهاية العام الماضي، كانت بعنوان "ظاهرة التأويل الفكرى عند ابي الفداء.