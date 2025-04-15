شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار أحمد مطر مساعداً لرئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قراراً بانضمام الطيار أحمد سلامة مطر كمساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشؤون العمليات والسلامة والجودة، منتدباً من الشركة القابضة لمصر للطيران.

تدرج كابتن مطر في العديد من المناصب القيادية واكتسب عدة خبرات مختلفة في الإدارة، وشغل منصب مدير منوب مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم انتقل إلى الشركة القابضة لمصر للطيران ليشغل عدة مناصب، منها مدير إدارة التفتيشات الخارجية "SAFA"، ومدير إدارة السلامة الجوية في قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، ثم كمدير عام الإدارة العامة للوقود والانبعاثات، ومدير عام الإدارة العامة للسلامة في قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، وأخيرا نائب رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.

بالإضافة إلى عمله في الشركة القابضة لمصر الطيران، يشغل كابتن مطر منصب رئيس لجنة سياسات البيئة في الاتحاد العربي للطيران، وعضو لجنة وزارة الطيران المدني للمراجعة والمرور على المطارات المصرية.

قام كابتن مطر بتمثيل الشركة القابضة لمصر للطيران في عدة محافل، منها مؤتمرCOP28 الذي أقيم في مدينة دبي عام 2023، والمفوضية الأمريكية USAID الخاصة بمشاريع الاستدامة، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية.

وحصل كابتن مطر على عدة دورات تدريبية من منظمتي ال ICAO وال IATA وكل من الاتحاد العربي للطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.