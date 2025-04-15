شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن عن دورة تدريبية للمرشحين للتعاقد فى وظيفة عامل مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الإدارة العامة للتدريب الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد بوظيفة (عامل مسجد) بمسابقة العمال الجدد 2023م بالمديريات الإقليمية.

وعلى الآتية أسماؤهم التوجه إلى مديرياتهم بالمحافظات لحضور الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد بـ مسابقة العمال الجدد 2023م، حيث سيتم عقد الدورات من يوم الأحد الموافق 27/ 4/ 2025م وحتى الثلاثاء 29/ 4/ 2025م.

علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام بكل مديرية وتشمل شرح مهام عملهم والانضباط الإداري والمعاملة اللائقة مع رواد المساجد، والتدريب على استخدام أدوات الإطفاء، والتدريب على ترشيد استهلاك المياه، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم.

على أن توافى الإدارة العامة للتدريب بالعاصمة الإدارية بنتيجة الدورات في ببيان معتمد من مديري المديريات.



