شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إعداد طلاب الشرطة يتم وفق منظومة متكاملة لبناء الشخصية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال العميد الدكتور رامي متولي مساعد مدير مركز بحوث الشرطة، إن إعداد شخصية طلاب أكاديمية الشرطة يتم وفق منهج علمي شامل يبدأ منذ اجتيازهم لمراحل القبول، بدءًا من اختبار القدرات وحتى اختبار الهيئة، لضمان توافر المقومات الشخصية والنفسية والعقلية المؤهلة.

وأشار متولي، خلال كلمته في مؤتمر "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، المنعقد بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، إلى أن إعداد الطلاب يمر بثلاثة محاور رئيسية: تعليمي، وتدريبي، وثقافي، وكل منها يسهم في تشكيل شخصية رجل الشرطة القادر على أداء واجبه بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح أن كلية الدراسات العليا بالأكاديمية تنفذ برامج ثقافية متقدمة تهدف إلى تنمية الوعي وتوسيع المدارك، بما يسهم في تكوين شخصية أمنية متزنة، تتمتع بقدر كبير من الثقافة والانضباط.

وأكد متولي أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بمركز بحوث الشرطة، باعتباره الذراع العلمي للأكاديمية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تنظيم الندوات والأنشطة الثقافية التي تسهم في رفع الوعي العام لدى الضباط والدارسين وتعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي وربطها بالهوية الوطنية.

ونظّمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، بحضور نخبة من القيادات الأمنية والفكرية.

يشهد المؤتمر حضور اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، حيث يتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وزارة الداخلية، يستعرض أبرز جهود الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب الأمني.

ويناقش المؤتمر محاور متعددة حول مكونات الشخصية المصرية وأثرها في تعزيز الأمن المجتمعي، ويشارك فيه عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الدين، الإعلام، الثقافة، والأمن.

ويلقى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، محاضرة يتناول فيها أسس بناء الشخصية المصرية من منظور القيم والمبادئ التي أرستها الشرائع السماوية، والتشديد على دور الخطاب الديني الواعي في تشكيل الوعي المجتمعي.

ومن جانبها، تتحدث الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، عن دور الإعلام والفن في ترسيخ مفاهيم الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية.

كما يناقش الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، تأثير العولمة على مكونات الشخصية المصرية، والتحذير من ذوبان الخصوصية الثقافية في ظل الانفتاح العالمي.

ويسلّط اللواء محمد حازم، مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية، الضوء على أهمية برامج الإصلاح والتأهيل العقابي في إعادة دمج المفرج عنهم وتعزيز انتمائهم للمجتمع.

ويتحدث العميد الدكتور أحمد الخضري، من قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حول دور الإعلام الأمني في التحصين الفكري والتصدي لحروب الشائعات والمفاهيم المغلوطة.