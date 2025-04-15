شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مركز طب الأسرة فى مساكن روضة السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب الأسرة بـ مساكن روضة السودان في حي الدقي، والمُعَدّة لخدمة أهالي الإسكان والمناطق المحيطة بها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة خدمية متكاملة للسكان، كنموذج للمدن البديلة للعشوائيات التي تم إنشائها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، الأهمية التى توليها الدولة المصرية للمنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت مؤخرًا افتتاح وتطوير عدد كبير من المستشفيات المركزية والعامة والمراكز الطبية، بالإضافة إلى ما شهدته الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة من أعمال تطوير.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية، مع توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، موجهًا بمتابعة دورية لمستوى الأداء لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.