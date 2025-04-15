شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات المترو والقطار الكهربائى تعرض فيديوهات تعريفية بالأديب نجيب محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة النقل ممثلة في "الهيئة القومية للأنفاق" في مبادرة وزارة الثقافة التي أُطلقت للاحتفاء برموز الفكر والإبداع المصري، وذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وتشارك الهيئة القومية للأنفاق في فعاليات التكريم للأديب والمفكر العالمي نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، وذلك تحت عنوان: "محفوظ... في القلب" والتي تقيمها وزارة الثقافة.

وتعرض الهيئة محتوى مرئي تعريفي عن الأديب الكبير عبر الشاشات الدعائية بمحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف والإذاعة الداخلية، بهدف تعريف جمهور الركاب – وخاصة الأجيال الجديدة –بإسهامات نجيب محفوظ الأدبية ودوره في إثراء الثقافة المصرية والعربية.

وكان لهذه المبادرة أثر نفسي بالغ وإيجابي على مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائى LRT ، حيث لاقت إشادة واسعة وتقديرًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا اللفتة الثقافية الراقية، التي أعادت إلى الأذهان سيرة أحد أعظم رموز الأدب المصري والعربي.



وقالت الهيئة أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالوعي العام.

وتأتى المبادرة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتأكيدًا على دور مؤسسات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء .