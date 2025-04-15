شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. تغيرات مفاجئة فى الجو والعظمى ترتفع 31 درجة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومى السبت والأحد، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 15 درجة.

سوهاج

العظمى 28 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.

أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.