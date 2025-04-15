شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق يوما رياضيا للمتعافين بالمناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يوم رياضي تحت عنوان ،"أنت أقوى من المخدرات " للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "، بمنطقة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة



المتعافون من الإدمان خلال الانشطة

انشطة رياضية للمتعافين من الإدمان

ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق في المناطق المطورة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق ، منها البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ،وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية .



انشطة صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين



جانب من الانشطة للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشائر الخير



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة رياضية للمتعافين



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، انه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة بالمناطق المطورة ، منها برامج التوعية والتي تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان ، كما تم افتتاح 8 عيادات للصندوق بالمناطق المطورة وتستقبل هذه العيادات طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" من أبناء المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة وتتمثل الخدمات في " المشورة، الدعم النفسي، والعلاج " ويتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وتوفير خدمات العلاج لاى مريض إدمان مجانا أيضا برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسي والتمكين الاقتصادى للمتعافين بعد علاجهم فى إطار الحرص على إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع والحد من الانتكاسة