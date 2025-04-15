شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يكشف أهمية المباحثات "الإيرانية ـ الأمريكية" فى استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر والكويت زيارة مهمة، مشيرا إلى أن التحركات المصرية لها أهداف واضحة، أولًا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية وما يجري في الحرب على غزة ورفض التهجير، والبحث عن موقف عربي توافقي يكون قادر على دعم الخطة العربية البديلة لإعادة إعمار غازه ووقف الحرب، والجزء الثاني متعلق بالعلاقات الثنائية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الخليج 365 في تصريحات لـ"النيل الإخبارية"، أن الزيارة كان لها طابعا ثنائيا أيضا سواء على المستوى الاقتصادي او التجاري، منوها بالاستثمارات الكويتية في مصر والتبادل التجاري بين البلدين.

على جانب آخر، شدد القصاص على أهمية المباحثات السلمية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان، لتجنب سيناريوهات التصعيد في المنطقة، معلقا بالقول:" كل الملفات بتبقى متداخلة مع بعضها بشكل كبير، وبالفعل يعني دائما الأوراق بتكون كثيرة على الترابيزة".