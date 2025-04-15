شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن تحقيق أعلى فائض أولى خلال الـ9 أشهر الماضية بنحو 435 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كافة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، كاشفا عن تحقيق حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

أضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أنه الايرادات العامة شهدت نمواً خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنحو 32% والمصروفات 24$ وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.

أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى6.3 % من الناتج المحلى.