شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عمار تشارك فى افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم الثلاثاء، فى افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعى بالدقى والمقام على هامش معرض زهور الربيع، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ويستمر المعرض حتى 12 مايو 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركة المجلس فى هذا المعرض بجناح لمنتجات حرفية وتراثية للسيدات من مختلف المحافظات ، مؤكدة على أن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها مما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادى لهن .

وتضمن الافتتاح جولة تفقدية للوزيرات و الوزراء والمحافظين داخل المعرض ، زاروا خلالها جناح المجلس وأشادوا بجودة منتجات السيدات اللاتى تعكس جهود المجلس فى كافة المحافظات.



ويضم جناح المجلس منتجات مختلفة من التلي والعرجون والجلد وخرز النول والكورشيه والديكوباج والصدف.



