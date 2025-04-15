شكرا لقرائتكم خبر عن موقع وتطبيق "اكشف" يحتفل بمرور ثلاث سنوات من النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل موقع وتطبيق "اكشف" لخدمة حجز مواعيد عيادات الأطباء بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه منذ عام ٢٠٢٢ وكان الهدف منذ البداية هو تسهيل خدمة الحجز مع توفير كافة البيانات اللازمة لاختيار الدكتور المناسب حسب المنطقة والتقييمات للمرضى السابقين وسعر الكشف والمواعيد المتاحة مع امكانية تعديل الموعد بعد الحجز في حالة حدوث ظرف طارئ.

وصرح المهندس خالد خميس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اكشف لتكنولوجيا المعلومات" : أنه من المهم جدا تسخير التكنولوجيا لتقديم أسهل تجربة ممكنة للمرضى دون إعاقة تسهيل خدمة الحجز وقد بدأنا بنفس المبدأ وكان أول اختياراتنا هو اسم الموقع والتطبيق يكون عربي سهل ومباشر مع تسهيل تجربة التصفح وامكانية الفلترة بطرق عديدة للوصول لأقرب طبيب بالاضافة الى تسهيل خدمة الحجز من خلال ادخال اسم المريض ورقم التليفون فقط بدون دفع مسبق أو حتى تسجيل حساب على الموقع وكان موقع "اكشف" أول من يقدم تلك الخدمة بهذه الطريقة: احجز موعد مجانا من اضغط هنا.

كما أوضح أن التركيز لم يكن فقط تسهيل تجربة الحجز للمرضى ولكن أيضا تسهيل عملية إضافة العيادات الخاصة بالأطباء على موقع وتطبيق "اكشف" من خلال التسجيل الالكتروني على الموقع مع إدخال البيانات والأوراق الخاصة بتراخيص العيادة ويتم مراجعتها من خلال فريق "اكشف" ليتم التفعيل بدون رسوم تفعيل للعيادة خلال مدة أقصاها من ٢٤ الى ٤٨ ساعة فقط: سجل عيادتك من اضغط هنا.

موقع "اكشف" الآن يضم أكثر من ١٤ ألف عيادة على مستوى الجمهورية جاهزين لاستقبال الحالات من خلال الموقع والتطبيق مع عرض بياناتهم وخبراتهم بالتفصيل بالاضافة الى سعر الكشف و المواعيد و التقييمات الحقيقية للمرضى السابقين حيث يتم ارسال رسالة التقييم بعد الكشف ليتم ادخال التقييم من خلال المريض مباشرة بكل شفافية.

وأضاف م.خالد أن الخطة العاملين عليها حاليا التوسع داخليا من خلال الوصول إلى مناطق متفرقة لمزيد من التغطية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى لكل من المريض لكي يجد أقرب وأنسب طبيب وللطبيب لتسهيل وصول المريض الى عيادته وتوفير خدماته لكل السكان المحيطين وذلك للارتقاء بمستوى أفضل من الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت مع الحصول على نتائج أفضل.