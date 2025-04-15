شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى السابعة لإنشائها.. أهم جهود وحدة لم الشمل وعناوين مقراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة «لم الشمل» لرأب صدع الأسرة المصرية منذ 7 سنوات، تحت شعار قول الله سبحانه: {إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، حيث بدأت عملها في 16 / 04 / 2018م بعد أن رصد المركز بأدواته وآلياته الإفتائية والإحصائية الاستفسارات الكثيرة الواردة إليه والمتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.

ويعد تأسيس وحدة «لم الشمل» خطوة سباقة ومتفردة في مجال حل النزاعات الأسرية، للحد من زيادة حالات الطلاق، التي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقي، فمنذ أن بدأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عمله في 2016م لم يقتصر دوره على تقديم الفتوى الشرعية عبر كافة الوسائل المتاحة؛ بل اضطلع بدور توعوي ومجتمعي شامل؛ استشعارًا منه لأهمية الاستقرار المجتمعي وأثره على استقرار الوطن.

وتتنوع طلبات التدخل الواردة للوحدة بين المشاكل الأسرية والعائلية سواء بين المتزوجين أم بين الآباء والأبناء والإخوة، وما إلى ذلك من الخلافات.

وقد تدخلت الوحدة في نزاعات أسرية عديدة تجاوزت 185,000 حالة نزاع أسري، وكثير منها كان في درجات التقاضي المختلفة؛ واستفاد من جهودها ما يقرب من 3 ملايين مواطن، حرصًا من الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة على الحفاظ على الأسرة المصرية، واستقرارها؛ سيما وهي نواة تكوين المجتمع وأساس سلامته وقوته.

وفي عام 2054م حصلت وحدة لم الشمل على جائزة التميز الحكومي العربي فئة التكريم الخاص، وكرمت الوحدة وفريق جائزتها في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتعد جائزة «التميز الحكومي العربي»، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في صنع فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وللراغبين في التواصل المباشر مع وحدة «لم الشمل» يمكنكم التواصل عبر:

▪️ الاتصال على هاتف رقم: 19906 من الأحد إلى الخميس في أوقات العمل الرسمية بسعر المكالمة العادية.

▪️ التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://cutt.us/HXJXj

▪️زيارة المقر الرئيسي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف، بالدراسة طريق صلاح سالم - القاهرة، من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

▪️كما يمكن زيارة مقرات الوحدة في المحافظات المختلفة من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا أيام العمل الرسمية، وعناوينها هي:

(1) القاهرة مقر مجمع البحوث الإسلامية – الحي السابع – بجوار قطاع المعاهد الازهرية.

(2) القاهرة الحي السادس–معهد الشبيني الإعدادي - أمام البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية بنين.

(3) القاهرة مقر مدينة الشروق مسجد ومجمع الإحسان - الشروق - الحي الأول شرق.

(4) الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية - ش ترعة الزمر - العمرانية الغربية - بجوار مستشفى الصدر.

(5) القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حي الفلات - بجوار مسجد ناصر.

(6) الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية - ش المعهد الديني – الحسينية الزقازيق – بجوار المعهد الديني.

(7) المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - بجوار مستشفى الجامعة.

(8) الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية المنصورة- ش الجيش - أمام مصر للطيران.

(9) الغربية منطقة الغربية الأزهرية – ش بريد سيجر «سكة سيجر» أمام مسجد توكل.

(10) البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - ش الجمهورية - دمنهور - بمعهد دمنهور الاعدادي الثانوي بنين.

(11) كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة.

(12) الإسكندرية منطقه الإسكندرية الأزهرية - ش فيكتور عمانويل - أمام مستشفى الميري الجديدة سموحة.

(13) بور سعيد بجوار إدارة بورسعيد التعليمية - شارع عبد السلام عارف - خلف جمعية الشبان المسلمين.

(14) الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - بجوار مجمع المحاكم.

(15) السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام مديرية الشباب والرياضة.

(16) دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل.

(17) مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى.

(18) الوادي منطقة الوادي الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر.

(19) الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام.

(20) بني سويف الدور الأرضي بمعهد فتيات بني سويف الثانوي - ش البوستة متفرع من شارع صلاح سالم.

(21) المنيا بمعهد المنيا الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس.

(22) أسيوط بمنطقة أسيوط الأزهرية - ش محمود رشوان بجوار بريد الخزان.

(23) سوهاج بمنطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير.

(24) قنا ش المحكمة - حي المصالح-ش المحكمة بجوار مستشفى الهلال.

(25) البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - حفر الباطن - بجوار السجل المدني.

(26) الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد - بمعهد البنين شارع البحر.

(27) أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق - أمام القومسيون الطبي.

(28) جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حي السلام - طور سيناء.

(29) شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.