شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700) والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية استلمت القوات البحرية المصرية عدد (3) لنش بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700) ، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى أركان حرب محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتى تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة ، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحرى المصـرى لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية .

وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحث والإنقاذ ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.

حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية و ماغنوس برونر مفوض الإتحاد الأوروبى للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوربى لجمهورية مصر العربية وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولى الإتحاد الأوروبى.