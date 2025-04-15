شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع كافيهات ومطاعم.. تفاصيل جولة وزيرة التنمية المحلية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى جولة ليلية مفاجئة مساء أمس الإثنين، عدد من شوارع حى مصر الجديدة وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أى مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع ، بالمرور الميدانى على شوارع "الكوربة - البغدادى ـ إبراهيم اللقانى - سيد عبد الواحد".

كما تم المرور على ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الاشغالات بكافة المناطق التى تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الانترلوك و أعمدة الإنارة الغير صالحة وعدم وجود دور فعال لحى مصر الجديدة فى التصدى لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها ، كما تم رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة على شارع إبراهيم اللقانى .

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال جولتها المفاجئة، رئيس حى مصر الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق وتشميع كافه الكافيهات وكذا المطاعم المخالفة بتلك المناطق وقطع المرافق فوراً.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على عدم السماح للمحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة الا طبقاً لأحكام القانون وكذا عدم السماح باشغال الطريق أو الأرصفة لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات يومياً ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة مراجعة الموقف الخاص بتراخيص الورش والمحلات بشارع إبراهيم اللقانى والعقارات المطلة عليه ومدى قانونيتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بالبدء الفورى برفع كفاءة بعض الأرصفة وأعمال الانترلوك لعدد من الشوارع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمرور الفعلى للحى بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بصورة دورية ، بالإضافة إلى ضرورة وضع تصور أو آلية من حى مصر الجديدة لتلك المحلات لتجميل نطاق الحى والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

كما وجهت د.منال عوض قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة القرارات والتوجيهات التى طالبت بها الحى والعرض عليها بما تم اتخاذه.